Napoli, Bakayoko è Roma per le visite mediche. Ormai ci siamo

Bakayoko a Roma per le visite mediche

Come riferito da Sky Sport, Bakayoko è arrivato a Roma per svolgere le visite mediche. Il centrocampista francese, è sbarcato poche ore fa nella Capitale dove firmerà anche il contratto. Il suo sarà un trasferimento in prestiso secco.

