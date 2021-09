Napoli-Cagliari, Spalletti farà pochi cambi. Dubbio Manolas-Rrahmani

Napoli-Cagliari, pochi cambi per Spalletti

Per la sfida di domani sera contro il Cagliari, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha intenzione di effettuare pochi cambi senza stravolgere la squadra. In porta ci sarà ancora Ospina, mentre in difesa potrebbe ritornare Manolas al fianco di Koulibaly. Sugli esterni confermati Mario Rui e Di Lorenzo. A centrocampo ci sarà la coppia formata da Fabian Ruiz e Anguissa, che in questo inizio campionato sembrano integrarsi al meglio. In attacco Politano prenderà il posto di Lozano, a sinistra ci sarà Insigne. Il reparto offensivo sarà completato da Zielienski, che agirà alle spalle di Osimhen.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen.

