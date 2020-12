Napoli, calciomercato: a gennaio nessuna operazione in entrata, la priorità è cedere Milik e Llorente

Gli azzurri non opereranno in entrata durante la prossima finestra di mercato

Il Napoli non farà acquisti nella sessione invernale di mercato, a riportarlo è Calcionews24, la testata riferisce che la rosa è considerata essere già completa e che la priorità per gli azzurri è di cedere Milik e Llorente.

Questo è quanto riporta il sito:

“A dispetto di quanto potrebbero sperare i tifosi partenopei, però, la dirigenza azzurra non ha in programma operazioni in entrata. La rosa è infatti considerata completa, al di là degli infortuni che negli ultimi mesi hanno falcidiato la squadra di Gattuso e lasciato l’allenatore senza uomini soprattutto in attacco. Il Napoli opererà, quindi, specialmente in uscita con due calciatori in cima alla lista dei partenti: Arek Milik e Fernando Llorente. Al polacco va assolutamente trovata una sistemazione sia per il club che rischia altrimenti di perderlo a zero, sia per lo stesso calciatore che restando in azzurro potrebbe veder sfumare la possibilità di giocare l’Europeo con la sua Polonia. L’ex Ajax piace sempre alla Juventus, ma occhio ai diversi club di Premier League. Stesso discorso per Llorente, anche lui in scadenza a giugno 2021. Lo spagnolo ha diversi estimatori in Serie A, la Sampdoria su tutte, e sarebbe quindi pronto a lasciare il Napoli. Queste le uniche due operazioni di mercato che gli azzurri dovrebbero effettuare a gennaio. Le vie del mercato sono però infinite e, se dovesse presentarsi l’occasione, non è detto che il direttore sportivo Giuntoli non possa approfittarne”.

