Napoli, calciomercato: Fabian più sacrificabile di Koulibaly

Dopo la mancata qualificazione in Champions League il Napoli vuole autofinanziarsi il mercato. La nuova politica del club è quella di abbattere i costi, ragione per cui sarà necessario un sacrificio importante per ottenere le risorse necessarie per agire sul mercato. Stando a quanto riporta Sky Sport, il club dovrà vendere uno tra Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, con lo spagnolo che sarebbe molto più vicino alla cessione rispetto al senegalese. Con i soldi ottenuti, l’obbiettivo sarebbe quello di prendere un terzino sinistro, un difensore centrale e un centrocampista.

