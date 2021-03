Napoli, calciomercato: l’Eintracht Francoforte potrebbe anticipare il riscatto di Younes

L’Eintracht Francoforte potrebbe versare la cifra per il riscatto di Amin Younes in largo anticipo rispetto ai termini previsti dal contratto con gli azzurri, che prevede il prestito fino al 2022, a riportarlo è Sky Sport Deutschland. Secondo quanto riportano dalla Germania le prestazioni del tedesco hanno convinto il club, tanto da spingerli a versare già nella prossima sessione di mercato la somma necessaria (intorno ai due o tre milioni) per l’acquisto definitivo.