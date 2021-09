Napoli, caos portieri. Il club azzurro vuole anticipare il rientro di Ospina

Napoli, si valuta il rientro anticipato di Ospina

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini che ha confermato la volontà del club azzurro di anticipare il rientro di Ospina. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli è già a lavoro per anticipare il ritorno di Ospina alla Nazionale. Se torna venerdì c’è un problema di natura logistica e per questo il club chiederà alla Colombia il suo rientro anticipato. Dal Napoli in tal senso filtra ottimismo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ferrero: “Petagna, situazione bizzarra, ma Aurelio uomo particolare”

UFFICIALE – Milan, batosta per Pioli: Olivier Giroud positivo al Covid-19

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Norvegia rinvia riapertura generale, ‘troppi contagi’