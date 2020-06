Napoli, De Laurentiis ha accantonato la questione multe

Le multe per l’ammutinamento della notte con il Salisburgo sono ormai state messe in un angolo. Secondo l’analisi de ‘Il Mattino’, il comportamento del Napoli sembra far intuire che il club non abbia intenzione di dare seguito alla richiesta di pagamento delle sanzioni inviate dopo la notte di Napoli-Salisburgo, in quanto il club avrebbe dovuto sollecitare i presidenti dei tribunali di Roma e Napoli per la nomina del terzo arbitro per risolvere le singole controversie.

Un comportamento del club, che sta alla base anche di una promessa fatta da De Laurentiis: ‘non pensate alle multe, pensate a vincere e a rialzare la testa‘. Invito che la squadra sembra aver raccolto a pieno.

