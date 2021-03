Napoli, De Laurentiis riduce gli ingaggi: poche scelte sul futuro allenatore

Il quotidiano Il Mattino si concentra sul prossimo allenatore che potrebbe guidare il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis è attualmente alla ricerca di un allenatore che andrà a sostituire Gennaro Gattuso. L’edizione odierna de Il Mattino si concentra sulle alternative possibili. Il quotidiano però sottolinea che il prossimo allenatore non potrà avere un ingaggio molto alto, in quanto il Napoli sta tentando di abbattere i costi.

Ecco quanto si legge:

“È difficile ipotizzare un colpo di teatro di De Laurentiis: vale la regola dei calciatori: ovvero un tecnico che non arrivi alle cifre percepite a Napoli negli ultimi anni da Ancelotti e Benitez. Per questo il feeling di De Laurentiis è con Italiano (prende 500mila euro allo Spezia, proprio come Sarri quando viene preso dall’Empoli), Jurci (1 milione), Inzaghi (2 milioni) e Fonseca (2,5 milioni).”

