Napoli, De Laurentiis vuole chiudere in fretta la trattativa con Spalletti

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, avrebbe scelto Luciano Spalletti come futuro tecnico degli azzurri.

Il campionato di Serie A volge al termine e sembra che Gattuso non accompagnerà il Napoli nella prossima stagione. La ricerca di un sostituto per la panchina azzurra va avanti da un po’ di tempo ed a quanto pare Aurelio De Laurentiis avrebbe trovato il tecnico adatto. Si tratta di Luciano Spalletti: a proposito di ciò il sito Calciomercato.it riporta che De Laurentiis vorrebbe concludere tale trattativa il prima possibile.

Ecco quanto si legge:

“Le prime chiamate all’ex Inter ebbero luogo in inverno e oggi sono tornate di enorme attualità, con De Laurentiis che ha deciso di chiudere l’affare quanto prima. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, il patron azzurro vuole organizzare un lungo meeting a casa Spalletti per strappare il suo sì, mettendo sul tavolo un contratto biennale e un’opzione per una terza stagione.

Come anticipato nelle scorse settimane, la dirigenza napoletana è al lavoro per far quadrare i conti e presentare una proposta economica importante al mister di Certaldo, che da parte sua ha fatto sapere ormai da mesi di essere estremamente affascinato dal progetto del Napoli, dal calore e anche dalle pressioni della sua piazza. Spalletti vuole tornare a mettersi in gioco al Maradona, De Laurentiis sembra essersi convinto che l’uomo giusto è lui. L’incontro decisivo non è lontano.”

