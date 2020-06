Napoli, Demme e Zielinski diffidati: potrebbero riposare, chi al loro posto?

Diego Demme e Piotr Zielinski sono diffidati e, per questo, nel match di martedì sera contro l’Hellas Verona potrebbero anche restare fuori. Complicato, vista l’importanza dei due centrocampisti, eppure il fatto di dover gestire le forze rendono l’ipotesi di vederli in panchina viva. Allan ed Elmas, nelle rotazioni, rappresenterebbero i due sostituti. Ma è ancora presto per ipotizzare la formazione, secondo il Corriere del Mezzogiorno. Dunque un cambio importante ma di egual livello che Gattuso potrebbe decidere di attuare.

Probabile rivedere in campo dal primo minuto anche Politano, con Callejon che si accomoderebbe nuovamente in panchina. In difesa scalpitano Hysaj e Manolas, con Ospina che potrebbe tornare a difendere i pali azzurri.