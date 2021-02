Napoli, Diego Demme potrebbe essere a disposizione contro l’Atalanta

Secondo Tuttosport il Napoli potrebbe avere Diego Demme a disposizione per la sfida di campionato contro l’Atalanta.

Tra le tante sfide della ventitreesima giornata del campionato di Serie A c’è quella tra Napoli ed Atalanta. Per la gara prevista la prossima domenica a Bergamo il Napoli deve fare i conti ancora una volta con le numerose assenze. Tuttavia l’edizione odierna di Tuttosport riporta una buona notizia: probabilmente il centrocampista del Napoli Diego Demme riuscirà a scendere in campo contro la squadra di Gasperini.

Dal quotidiano si legge:

“L’emergenza si prolunga in casa Napoli e da ieri Gattuso ha aggiornato la conta dei disponibili a partire dalla gara di giovedì allo stadio de Los Cármenes: sono 15 in tutto, due dei quali portieri. E’ probabile che domenica contro l’Atalanta potrebbe ritrovare Demme, che aveva lamentato una elongazione dopo essere subentrato a Bakayoko al 64’ di Atalanta-Napoli, nel frattempo dovrà fare di necessità virtù per la gara di andata dei sedicesimi di Europa League”.

