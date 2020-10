Napoli doppia beffa: il Tottenham acquista l’ex Vinicius

Niente da fare per Milik al Tottenham con gli spurs che hanno scelto Vinicius come vice Kane.

Come si legge dal comunicato ufficiale del Benfica, la società ha ceduto l’ex Napoli per una cifra tra prestito e riscatto pari a 45 milioni di euro.

Una bella beffa per la dirigenza partenopea che da un lato vede bloccare la partenza di un suo esubero per via di un ex, dall’altro vede schizzare il valore di un calciatore ceduto fa per molto meno.

