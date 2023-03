Napoli-Eintracht: ci pensa Osimhen, 1-0 dopo i primi 45 minuti

La prima frazione di Napoli-Eintracht termina a reti inviolate

Napoli-Eintracht Francoforte si apre con gli azzurri subito pericolosi con Politano, che dal limite calcia di sinistro costringendo Trapp alla respinta sulla sua destra. Nel preseguo del primo tempo Kvaratskhelia si rende pericoloso in un paio di occasioni ma sulla sua strada si trova sempre il portiere tedesco. Gli uomini di Spalletti rischiano poco anche se a tratti si complicano la vita con scelte di passaggio un po’ azzardate. In pieno recupero la sblocca il solito Victor Osimhen che raccoglie un cross morbido di Politano in area di rigore staccando di testa e battendo Trapp sul palo lontano. Napoli a soli 45 minuti dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League, traguardo mai raggiunto prima nella storia del club.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

