NAPOLI-EMPOLI – Le formazioni ufficiali

Napoli-Spezia – È quasi tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra il Napoli di Rino Gattuso e l’Empoli di Alessio Dionisi. Squadre in campo alle ore 17:45.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI – Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano, Elmas, Lozano, Petagna.

EMPOLI – Furlan, Terzic, Matos, Olivieri, Olivieri, Bajrami, Casale, Zappella, Ricci, Damiani, Haas, Viti.

