Napoli, era rigore su Elmas: manca un’espulsione per il Milan

L’ex arbitro Graziano Cesari è intervenuto ai microfoni di Pressing commentando l’operato del fischietto La Penna: “Il rigore del Milan è incontestabile.

Bonaventura controlla il pallone e Maksimovic lo tocca. A mio parere c’è run rigore per il Napoli per un fallo di Leao su Elmas, non so perchè l’arbitro non sia andato a rivederlo. Era sicuramente da rivedere al Var. Intervento di Hernandez? A mio avviso era da rosso diretto”.