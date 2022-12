Napoli: finito il ritiro in Turchia, ecco quando gli azzurri torneranno in Italia

L’amichevole di oggi termina il ritiro in Turchia del Napoli

Termina oggi il ritiro del Napoli in Turchia. Alle ore 16.00 la formazione di Spalletti incontrerà il Crystal Palace di PatricK Viera in un match amichevole. Poi, stando a quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, già in serata la squadra e lo staff torneranno in Italia.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Crystal Palace, Ward: “Kvara ha ottime qualità. Affrontare il Napoli al top in Europa, sarà un test sulle nostre condizioni”

Kim Min-Jae, un top club lo sta seguendo con grande attenzione. Le ultime

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici