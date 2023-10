Napoli-Fiorentina, arriva il pronostico di Graziani

L’allenatore Ciccio Graziani ha parlato di Napoli-Fiorentina, match che andrà in scena domenica 8 ottobre alle ore 20:45.

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di “Si Gonfia la Rete” ed ha parlato del match tra Napoli e Fiorentina. Secondo le sue parole nonostante la Fiorentina sia in un momento positivo il Napoli avrebbe delle buone possibilità di portare a casa i tre punti.

Ecco quanto ha dichiarato:

“Della mia Fiorentina ricordo soprattutto Baggio e durante gli allenamenti facevo fare sempre la partitina così mi divertivo a vederlo dalla panchina. I compagni poi non entravano mai perché sapevano della sua bravura e io insistevo che dovevano fargli sentire i piedi senza fargli male. Avevo inoltre una squadra discreta, in coppa andammo bene, peccato che in campionato non facemmo una bellissima stagione. Quello che non approvo di Garcia sono i cambi. Non trovo un senso logico, non negli uomini, ma nei tempi. All’88 cambia 3 giocatori: ma così cosa risolve? Chi entra non ha tempo neanche di soffiare il naso che la partita giunge al termine. Sta facendo delle cose che non mi convincono e non mi piace. Sulla sua bravura non discuto, ma sta facendo delle cose senza logica e nessuno gli chiede perché. Alcuni giocatori non vanno tolti, a meno che non lo chiedano loro. I cambi devono essere produttivi, devono cambiare qualcosa, a 2 minuti dalla fine che senso hanno? Poi sette partite in tre settimane comportano un po’ di turnover, indipendente dalla stanchezza o meno, ma ci sono dei giocatori che devono restare in campo anche perché sono maturi da capire che se stanno rischiando qualcosa alzano la mano ed escono. Se Osimhen non mi chiede di uscire non lo tiro fuori anche perché con una giocata mi risolve la partita e stesso discorso vale per Kvaratskhelia e Lobotka. La Fiorentina gioca bene, ha una buona forma, è una squadra che corre, raddoppia, è in un buon momento. Sarà una gara difficile per il Napoli che affronterà un’avversaria che non regala nulla, ma se giocherà come ha fatto col Real Madrid la vince. Mi è piaciuta quella gara, peccato per quel passaggio sbagliato di Di Lorenzo che non sbaglia mai.”

