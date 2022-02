Napoli, Fontana racconta uno screzio tra Elmas e Spalletti

Francesco Fontana racconta un battibecco tra Luciano Spalletti ed Eljif Elmas avvenuto durante Cagliari-Napoli.

Il giornalista Francesco Fontana ha raccontato ai microfoni di Radio Punto Nuovo un battibecco verificatosi tra il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ed il centrocampista Eljif Elmas.

“Io ero a bordocampo. Spalletti ha rimproverato ad Elmas di essere stato troppo fuori dalla partita. Capita che l’allenatore prende di mira (nel senso buono) qualche giocatore, soprattutto chi si trova più vicino alla panchina. Anche con la Salernitana il riferimento era Lozano. Ieri un po’ tutto il Napoli non è stato dentro la partita. Il cattivo rendimento non vale solo per Elmas, ma un po’ per tutti. Solo Osimhen è riuscito a trovare un gran gol. Elmas fuori dalla partita, come il 99% della squadra.”

