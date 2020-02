Napoli, Gattuso duro contro i giocatori: voleva dare una scossa

Gennaro Gattuso è riuscito a cambiare volto alla squadra durante l’intervallo di Brescia-Napoli. Il tecnico dei partenopei ha strigliato i suoi dopo 45 minuti in cui il Napoli non è riuscito ad imporsi sulle rondinelle. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

C’è la firma di Gattuso anche nel successo di Brescia, perché l’impeto con cui ha affrontato la squadra nell’intervallo è stato da autentico condottiero. Ed è probabilmente quello che ha segnato la svolta. Una furia, Ringhio. Ma non solo con le parole (e parolacce, certo), perché lo stato d’animo del tecnico è tutto nella rabbia con cui ha preso a calci qualsiasi cosa gli capitasse a tiro in quello spogliatoio nell’intervallo. Motivo per cui a fine gara era persino dolorante a un piede. In certi casi, quindi, le parole vengono superate dalle immagini. E la rabbia di Gattuso non deve essere stata una scena che ha dato serenità agli azzurri. Parole dure e calci agli armadietti negli spogliatoi per scuotere la squadra dopo il gol del Brescia.