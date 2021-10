Napoli, gli occhi di Spalletti sono puntati su cinque giocatori

Luciano Spalletti sta monitorando particolarmente ben cinque giocatori del Napoli.

L’edizione odierna di Tuttosport si concentra sul Napoli, in particolare su Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano il tecnico toscano sta tenendo sotto attento controllo cinque giocatori che indossano la maglia azzurra. Il motivo sta nel ftto che quattro big del Napoli partiranno a gennaio a causa della Coppa d’Africa, dunque l’allenatore sta pensando già ad un piano B.

“Il toscano allena gli uomini che ha a propria disposizione in attesa che rientrino i nazionali, pensando a quelli che dovrebbero svestire la maglia azzurra a gennaio per partecipare alla Coppa d’Africa. Osimhen, Koulibaly e Anguissa, Ounas è ancora in forse. Mister Luciano Spalletti – si continua a leggere – si sta soffermando su quelli che non hanno raggiunto “quota 100”, vale a dire Ghoulam, Zanoli, Mertens, Juan Jesus oltre a Demme sceso in campo di recente. Il coach di Certaldo lavora sulla messa a punto dei meno utilizzati, anche se non ha ancora smesso di sperare in un colpo di scena che possa impedire agli africani di lasciare la squadra per almeno un mese nel periodo clou della stagione. Vedremo cosa accadrà.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Insigne parla del rinnovo: “Non è una questione facile”

Coronavirus, il bollettino nazionale: 3.023 nuovi positivi e 30 decessi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nobel Pace: Gorbaciov, eleva ruolo stampa a alto livello