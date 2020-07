Napoli, il Manchester City offre 75 milioni di euro per Koulibaly

Koulibaly, il Manchester City offre al Napoli 75 milioni di euro per il giocatore

Guardiola vuole Kalidou Koulibaly. Il Manchester City è da tempo sulle tracce del difensore senegalese e, come riportato dal portale tuttonapoli.net, dall’Inghilterra arrivano conferme: Pep sarebbe pronto a offrire 75 milioni di euro al Napoli per il forte calciatore, premiato lo scorso anno come miglior difensore del campionato italiano di serie A.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Incidente Zanardi: avviata la riduzione della sedazione. Situazione resta grave

Marchetti: “Ospina e Ghoulam restano, Callejon spiraglio rinnovo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uccise fidanzata, confermati 30 anni