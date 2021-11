Napoli: Insigne piace al Toronto, due ipotesi per il suo trasferimento

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla del futuro di Lorenzo Insigne. Le parole di Aurelio De Laurentiis non sono piaciute ai tifosi e ora il timore che il capitano decida di non rinnovare il suo contratto con il Napoli si fa più concreto. Il Toronto in MLS monitora la situazione. Il club canadese segue da tempo il giocatore ma il trasferiemtno si concretizzerebbe solo in due casi: il mancato rinnovo con gli azzurri e nessun margine di trattativa con altri club europei.