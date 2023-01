Napoli-Juventus, una vigilia che verrà tramandata di padre in figlio

Venerdì 13 gennaio alle ore 20:45, Napoli e Juventus si sfideranno per la diciottesima di Serie A 2022-2023.

Letta così Napoli-Juventus può sembrare un match qualsiasi di una stagione qualsiasi, se non fosse che alla stagione in corso si può dare associare ogni aggettivo, tranne che qualsiasi. Siamo nella stagione che è stata fermata in inverno per disputare il Mondiale in Qatar e sono l’idea è l’antitesi del calcio giocato, una sosta che stando alle dichiarazioni degli addetti ai lavori avrebbe penalizzato solo il Napoli. È la stagione nella quale, nonostante il recente passato, nessuna tra Napoli e Juventus è partita con il favore del pronostico per la vittoria finale. Siamo nella stagione in cui il Napoli hanno chiuso il girone di Champions da primo e battuto solo all’ultima partita dal Liverpool, un girone nel quale sono stati raccolti 15 punti, mettendo a segno 20 reti, battendo il Liverpool al Maradona per 4-1 e l’Ajax in trasferta per 1-6. Nel corso della prima parte della stagione il Napoli ha battuto il record di distacco, da capolista, sulla prima inseguitrice; negli anni di Maradona il distacco massimo fu di cinque punti, sette con i tre punti a vittoria, proprio come ora. Gli azzurri arrivano al match dopo essere diventati Campioni d’Inverno con due giornate d’anticipo (anche se quest’anno questo appellativo non conta niente).

Quindi no, Napoli-Juventus del gennaio 2023 è già partita storica, ancor prima di essere giocata. Le motivazioni vanno ben oltre la classica rivalità, il pensiero di poter andare anche in Serie B con 6 punti, ma l’importante è battere la Vecchia Signora. Oggi è diverso, il Napoli ed i napoletani non hanno paura, non sono terrorizzati, non partono sconfitti in partenza nonostante gli ospiti arrivino da 8 clean sheet consecutivi ed altrettante vittorie. Il vantaggio in classifica fa dimenticare il blasone alla piazza. Ad incorniciare il match ci sarà un Maradona stracolmo di tifosi azzurri che spingeranno la squadra verso qualcosa che va oltre la gara, l’acquisizione di ulteriore consapevolezza dei propri mezzi e l’invio di un segnale pesantissimo alle squadra che competono per lo Scudetto. Il popolo azzurro si appresta a vivere una delle partite più importanti degli ultimi trentatré anni e lo fa con maturità, senza trasferire pressione alla squadra, ma solo carica. Volendo fare una classifica della felicità calcistica, non molto lontano dalla conquista di un titolo c’è senza dubbio la possibilità di poter vivere una vigilia come questa.

Mario Scala