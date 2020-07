Napoli, Karnezis verso il Lille: pronto al ritorno Sepe

Ritorno al Napoli per Luigi Sepe? Questa la possibilità prospettata dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che cerca di fare il punto sulla situazione dei portieri in vista della prossima stagione.

“Vicino passaggio del greco Karnezis al Lille crea qualche apprensione strategica nel reparto. Così si riscalda nuovamente l’asse consolidato col Parma per un possibile ritorno di Sepe, un giocatore che a Castel Volturno conoscono bene e ritengono adatto al ménage previsto da Rino Gattuso. Sepe, infatti, si è fatto notare in gialloblù per una stagione da protagonista, con buone prestazioni ripetute, decisive in diverse partite. Il reparto del Napoli andrebbe così a rinnovarsi e strutturarsi: con l’esperienza del colombiano Ospina, le prospettive di crescita del giovane Meret e il possibile ritorno di Sepe”.

