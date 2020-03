Napoli, Koulibaly palleggia con un dado e risponde ad Hysaj – VIDEO

Il calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly ha accettato la sfida del compagno Hysaj nella challange di palleggi con oggetti differenti da un pallone. In questo video pubblicato su Instagram prende a calci un cubetto di dado e scherza: “Per le nostre mamme africane il Kub Or (un dado n.d.r.), è molto importante in cucina”.