Napoli, la Juventus ha chiesto informazioni su Mertens

Tuttomercatoweb scrive sul futuro di Mertens: “Negli ultimi mesi ha preso informazioni anche la Juventus, ma in questo momento è la Roma il club più attivo: martedì il belga era nella Capitale, non è chiaro se per mercato o per piacere.

Ci ha pensato anche l’Inter, che resta ancora vigile perché il giocatore piace parecchio. Come l’Atlético Madrid per il post Cavani e il Monaco sempre pronto a ricche offerte. Il rinnovo è impossibile? No, dato che dopo la freddezza iniziale si registra un riavvicinamento tra le parti. Anche perché quel soprannome, Ciro, è lì a testimoniare il rapporto di amore viscerale che corre tra Mertens e la città. L’attaccante da 119 gol in azzurro (per ora) non ha mai nascosto di voler rimanere sul Golfo, lui che è arrivato freddo esterno d’attacco belga e si è riscoperto caldissimo centravanti napoletano. Dal gelo, si è arrivati almeno a parlare di cifre: De Laurentiis mette sul piatto un biennale da 4 milioni o poco più, Mertens non disdegnerebbe un triennale. Ma vuole soprattutto rassicurazioni sul fatto che il suo ruolo all’interno del Napoli non venga messo in discussione in futuro”.

