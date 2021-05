Napoli: la stagione di Koulibaly e Maksimovic potrebbe essere conclusa

Il difensori del Napoli Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic sono costretti ad uno stop che potrebbe durare fino a fine stagione.

A poche gare dalla fine del campionato il Napoli perde due importanti pedine: Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic. Tutto è accaduto nel corso di una giornata: Koulibaly ha riportato un infortunio alla gamba destra, mentre Maksimovic è risultato positivo al Coronavirus. Non si sa quando i giocatori potranno tornare in campo, ma considerando che la stagione calcistica sta finendo è probabile che potranno ritornare direttamente la prossima stagione.

Riguardo tale argomento ecco cosa riporta La Gazzetta dello Sport:

“L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, quando gli esami strumentali hanno rivelato l’entità dell’infortunio subito da Kalidou Koulibaly nei minuti finali della sfida col Cagliari. Il difensore senegalese ha riportato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra e, probabilmente, potrebbe aver chiuso qui la stagione. I tempi di recupero oscillano tra le due o tre settimane e, a questo punto, pare improbabile che Gattuso ne forzi il recupero per l’ultima partita di campionato, contro il Verona, al Maradona. La soglia tra l’allarme e l’emergenza è stata superata, poi, nel primo pomeriggio, quando in sede sono arrivati i responsi dei tamponi fatti ieri mattina alla squadra, dai quali è risultata la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Per il difensore serbo, asintomatico, è scattata subito la quarantena nel proprio domicilio. E come per Koulibaly, anche per lui si può parlare di stagione finita”.

