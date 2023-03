Napoli-Lazio, Kvaratskhelia deluso per un errore commesso

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia sarebbe deluso per un errore commesso durante la gara contro la Lazio.

Il Napoli di Luciano Spalletti registra la prima sconfitta della stagione allo Stadio Diego Armando Maradona e l’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrato su un retroscena relativo a Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano sarebbe infatti rimasto da un suo errore avvenuto proprio durante la sfida contro la Lazio, errore che avrebbe portato i biancocelesti ad andare in rete. La sfida è terminata con il punteggio di 0-1 grazie al gol decisivo di Matias Vecino.

Ecco quanto si legge sul noto quotidiano:

“I rientri di Felipe e l’attenzione di Marusic accorciano il campo in cui il georgiano di solito si esalta. Non gli viene concesso l’uno contro uno almeno sino agli assalti dell’ultimo quarto d’ora. Il suo colpo di testa si trasforma, per casualità e un briciolo di cattiva sorte, nell’assist a Vecino.”

