NAPOLI-LAZIO – Le formazioni ufficiali

Napoli-Lazio – È quasi tutto pronto allo stadio San Paolo di Napoli per il big-match valido per la 38^ ed ultima giornata del campionato di serie A 2019/2020 tra il Napoli di Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi. Squadre in campo alle ore 20:45.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

Allenatore: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Allenatore: S. Inzaghi