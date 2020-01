Napoli-Lazio, espulsione a Hysaj dubbia per l’albanese

L’espulsione di Elseid Hysaj, arrivata per somma di ammonizioni, non è stata presa benissimo dall’albanese. L’ex Empoli ha infatti espresso i suoi dubbi all’uscita dal campo con la frase: “Due falli ho fatto, due gialli”. In effetti tra il rigore e il secondo fallo, molto più netto, ci sono pochi dubbi. L’espulsione sembra giusta.

Queste le immagini del rigore

