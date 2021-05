Napoli: le possibili date del ritiro estivo a Dimaro

Per l’ufficialità bisognerà attendere le indicazioni del Governo e il prossimo Dpcm programmato per metà maggio

Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, parla dei programmi del Napoli per l’organizzazione del ritiro estivo.

Questo è quanto si legge:

“Oggi il Trentino Marketing incontrerà l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per definire le modalità dei grandi eventi in vista dell’estate in cui le istituzioni sperano in una seria ripartenza, allentandosi la morsa della pandemia. Questa vicenda interessa anche il Napoli che pianifica il ritiro di Dimaro per il mese di luglio. Il secondo step sarà attendere le indicazioni del Governo, soprattutto il Dpcm in programma per metà maggio che dovrebbe disciplinare una fase più intensa del ritorno alla normalità. Da quel momento si potranno immaginare anche le modalità che potranno disciplinare il ritiro. Le date dovrebbero oscillare tra il 15 e 16 luglio e il 25 e 26 luglio, il Napoli poi disputerà anche una seconda parte della preparazione a Castel di Sangro“.

