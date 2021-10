Napoli-Legia Varsavia, Di Marzio: “È giusto che Spalletti faccia il turnover”

Gianni Di Marzio rilascia delle dichiarazioni in merito alle scelte di Luciano Spalletti per la sfida tra Napoli e Legia Varsavia.

Il giornalista Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte che riguardano la sfida di Europa League tra il Napoli ed il Legia Varsavia. In particolare Di Marzio si è soffermato sulle probabili scelte in campo di Luciano Spalletti.

“Il Legia terz’ultimo in campionato è una tragedia nazionale poiché la squadra ha vinto 6 titoli 8 anni e le altre volte sono quasi sempre arrivati secondi. Ovviamente per loro il campionato è più importante. Le alternative del Napoli sono più forti rispetto alle loro. Al ritorno invece sarà diverso perché i tifosi della Legia sono conosciuti per le loro coreografie. Aspettano i tifosi del Napoli, mi hanno detto che le cose sono cambiate. Sono d’accordo con il turnover di Spalletti perché incontrano una squadra in difficoltà che non ha fatto poi chissà quali risultati. Si tratta della squadra giusta per il turnover e pensare poi alla Roma.”

