Napoli, l’iniziativa degli Ultras azzurri: “Accompagniamo la squadra allo stadio”

In un volantino diffuso nella giornata di ieri, gli Ultras del Napoli hanno comunicato l’iniziativa che avrà luogo oggi prima della sfida contro il Torino. Ecco cosa faranno:

“Ripudiati, ma sempre innamorati”. Scrive così il gruppo organizzato Ultras ’72 in un volantino diramato in questi minuti, chiamando tutti i tifosi a raccolta all’esterno dell’hotel che ospita il Napoli. L’appuntamento è per domani alle 15 a Palazzo Caracciolo: “Non ci sono ancora le condizioni per il nostro ritorno in Curva, ma il nostro cuore batte forte anche lontano da quei gradoni dove leggi inique ci vietano la frequentazione. Domenica però rispiegheremo le nostre bandiere, rialzeremo al cielo i nostri amati cori e accompagneremo gli azzurri allo stadio dall’albergo che li ospita, scortandoli con la nostra fede, il nostro orgoglio, la nostra vanità d’essere. Invitiamo chiunque ha scelto di non entrare per le evidenti ingiuste restrizioni di partecipare con uno scooter al corteo. Facciamo capire alla squadra che tanto bene sta facendo che la passione di Napoli non si è spenta, ribolle come da sua tradizione da sempre”.

