Napoli-Lobotka: Spalletti valuterà se il giocatore è adatto per il progetto

Il futuro di Stanislav Lobotka al Napoli non è assicurato; il Mattino si concentra sulle ultime notizie a riguardo.

Stanislav Lobotka è stato convocato dalla nazionale slovacca per il prossimo campionato europeo. In questa occasione Luciano Spalletti lo osserverà molto bene, per capire se il centrocampista è adatto per continuare a far parte del progetto della Società azzurra.

Ecco quanto si legge dal quotidiano:

“La convocazione ha lasciato un po’ tutti sorpresi visto il suo rendimento durante la stagione col Napoli. L’Europeo può rappresentare la sua grande opportunità di rivincita anche in chiave Napoli. Spalletti lo terrà d’occhio per capire se potrà far parte del suo progetto tecnico oppure se bisognerà trovare un sostituto e valutare la possibilità di cederlo.”

