Napoli: Meret non vuole fare più di fare la riserva a Ospina. Ecco cosa si prospetta!

Meret in prestito senza titolarità? Previsto per questa settimana un incontro tra il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e l’agente del giocatore Federico Pastorello

Alex Meret contuinua ad avere un futuro incerto. E’ ancora tutto da decidere sulle intenzioni del Napoli riguardanti il futuro del portiere e su quelle di Meret e del suo agente. Come racconta l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, è previsto in questa settimana un incontro tra il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e l’agente del giocatore Federico Pastorello per discutere di Meret, che in vista della prossima stagione, vorrebbe rassicurazioni tecniche dal club azzurro circa un suo impiego costante in squadra.

Così scrive il quotidiano: “Non si accontenta più di fare la riserva a Ospina. Se la gerarchia dovesse rimanere questa, Meret sarebbe anche disposto a essere ceduto in prestito in una squadra che lotta per qualcosa di importante in Italia cosi come in Europa, dove pure le offerte non mancherebbero”.

