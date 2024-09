Napoli-Monza, previsti 50mila spettatori: ci sarà anche Spalletti

Per la sfida tra Napoli e Monza si attendono circa 50mila spettatori tra cui l’ex allenatore azzurro Luciano Spalletti.

Si avvicina il fischio d’inizio di Napoli-Monza, in programma questa sera alle re 20:45. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sui tifosi che saranno presenti questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona.

Secondo quanto si legge ci sarà anche Luciano Spalletti, ex tecnico del Napoli ed attuale allenatore della Nazionale italiana.

“E così, beh, sarà impossibile non cedere alla tentazione di un altro invito a cena: in cinquantamila anche oggi, per la terza al Maradona in campionato contro il Monza alle 20.45, la seconda di fila in quattro giorni dopo la Coppa Italia. Il tempio del Diego è quasi sold out, con il solo buco dello spicchio riservato ai tifosi lombardi (più o meno 200) ma con un ospite d’onore: Luciano Spalletti, il ct della Nazionale, l’allenatore dello scudetto, la storia in una teca custodita nella Hall of Fame del cuore di Napoli.”

