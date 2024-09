Napoli-Monza, Politano favorito a Neres

Matteo Politano sarà in campo per la sfida tra Napoli e Monza, in quanto sarebbe in vantaggio nel ballottaggio con David Neres.

Nonostante David Neres continui a conquistare la fiducia della Società, in occasione di Napoli-Monza sarà ancora Matteo Politano a scendere in campo. Quest’ultimo sembra infatti essere in vantaggio nel ballottaggio con il nuovo acquisto azzurro.

Di seguito le parole dell’odierna edizione di Repubblica:

“Politano che appare favorito nel ballottaggio con Neres. Il brasiliano, però, guadagna consensi: è stato tra i migliori in Coppa Italia e il suo bottino continua a crescere a dismisura: ha collezionato 4 assist e ha realizzato pure la sua prima rete. Ha dimostrato di poter dare una mano in fase di contenimento, ma stasera Conte dovrebbe confermare il suo ruolo di arma in più, capace di mettere alle corde l’avversario nel secondo tempo con le sue accelerazioni. Politano ha più propensione al sacrificio e la staffetta sarà uno dei temi ricorrenti degli azzurri in questo campionato.”

