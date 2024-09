Orsi:” McTominay giocatore imprescindibile”

Nando Orsi dice la sua sul giocatore scozzese

Nando Orsi, ex portiere e oggi opinionista, è intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, parlando dell’inizio di stagione del Napoli e della gara che gli azzurri hanno vinto contro il Palermo in Coppa Italia: “Vittoria con il Palermo? Non so che spunti possa aver trovato Conte, ma è stata un’occasione per far giocare le seconde linee. Si è vista una netta differenza con le riserve dei rosanero. Dal mio punto di vista Conte ha fatto bene a cambiare. lo penso che a dicembre, nella gara con la Lazio, vedremo in campo la stessa formazione a prescindere dagli infortuni. L’allenatore azzurro ha avuto il merito di riportare entusiasmo nell’ambiente azzurro, una nota positiva era lo stadio pieno di tifosi.

Campionato? Secondo me quest’anno c’è una Serie A ‘democratica, potrebbe anche vincere il Milan che con l’Inter ha fatto una gara meravigliosa. Quest’anno poi le piccole daranno parecchio filo da torcere. Arrivare alla sosta in testa? Non capisco cosa cambierebbe, il Napoli viene dalle macerie dello scorso anno. Bisogna stare tranquilli, Conte quando vede troppa euforia nello spogliatoio riporta la tranquillità.

Caprile? Ha fatto un gran campionato a Bari, giocando davanti a 60.000 persone, a Empoli si è infortunato poi ha fatto bene. È arrivato in azzurro e ora ha una grande responsabilità. Lui ha grande personalità e presenza nei pali, deve migliorare nel comandare i compagni e deve fare parate importanti per alzare la sua autostima e quella della squadra. Mi sembra un portiere poco teatrale e molto concreto.

Rivale per il campionato? L’Inter è la formazione più forte, ma non so se ha la stessa concentrazione dello scorso anno. Milan? Dipenderà molto dai rapporti con Fonseca”.

McTominay? Lui è uno dei pochi calciatori cresciuti in Inghilterra che poi è rimasto scozzese. Se Conte ha cambiato modulo, è perché ha capito che questo giocatore è imprescindibile”.