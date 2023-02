Caos biglietti Eintracht-Napoli, il resp. Ticketone: “Sold-out in 20 minuti. Vi spiego”

Caos biglietti Eintracht-Napoli, parla il responsabile marketing di Ticketone

Il responsabile marketing Ticketone Amedeo Bardelli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni riguardo i biglietti Eintracht Francoforte-Napoli

Biglietti Eintracht-Napoli

“I voucher di Eintracht Francoforte-Napoli finiti in venti minuti? Tutto normale, non ci sono stati problemi: mi piace ricordare che per accedere bisognava andare sul sito del Napoli e compilare un modulo. Ci sono state migliaia di abbonati che si sono collegati per ottenere il codice, ma qui c’entra il sito del Napoli e non Ticketone.

I biglietti per il settore ospiti? Un numero di molto inferiore a quello degli abbonati del Napoli, il numero preciso può darlo il club ma io posso rivelare che il numero di biglietti disponibili è inferiore a quelli degli abbonati stagionali. Sul sito del Napoli dopo aver compilato il modulo veniva fornito un codice che permetteva la possibilità di acquisto sul sito di Ticketone: quando si supera un certo numero di accessi si è formata la coda virtuale, stamattina alle 10 già c’erano 7-8mila persone in coda. Si saranno messi in coda anche quelli che non hanno avuto accesso al portale, ovviamente, senza poter andare avanti nell’acquisto. In sostanza l’attività fatta nella vendita è stata normale ed i biglietti sono finiti rapidamente, in meno di venti minuti.

Per quanto riguarda Napoli-Eintracht non c’è ancora una data per la messa in vendita, ma il club e Ticketone lo annunceranno al momento giusto.

Napoli-Cremonese sold-out? Non sono ancora esauriti, c’è ancora una disponibilità nelle curve inferiori e qualcosa nei distinti inferiori.

Il sold-out vero viene dato quando sul sito appare la dicitura, quando non c’è più possibilità. Ci sono sempre dei biglietti riservati alla Lega, alla società e agli sponsor: può capitare spesso che non vengano dati e siano poi liberati”

