Ultimissime da Castel Volturno: un azzurro non si è allenato. Il report

Ultimissime da Castel Volturno: il report

Ultimissime notizie da Castel Volturno, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma domenica allo Stadio Maradona per la 22esima giornata di Serie A (ore 20.45).

Questo il report della SSC Napoli:

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato domenica hanno svolto attivazione in palestra, lavoro di potenza aerobica ed esercitazione tecnica in campo.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e di seguito si sono spostati in campo dove hanno svolto esercitazione tecnica e partita a campo ridotto.

Ostigard non si è allenato per sindrome influenzale.

