Ciro Ferrara: “Sono napoletano e tifo Napoli, quella parola lì non voglio ancora usarla”

Ciro Ferrara sulla sua fede calcistica e il cammino del Napoli

L’ex difensore di Napoli e Juventus Ciro Ferara è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, dove ha parlato del cammino degli azzurri in campionato e ha finalmente chiarito quale sia la sua fede calcistica. Ecco quanto dichiarato:

“Io sono di Napoli, sono nato a Napoli, ho giocato nel Napoli e tifo per il Napoli, ma sono scaramantico e quella parola lì non voglio ancora usarla, nonostante la squadra di Spalletti stia facendo veramente faville in campionato ed in campo europeo. E’ un bel vedere per tutti gli appassionati di calcio. Sinceramente non ho dubbi che il Napoli possa arrivare fino in fondo. Lo sta strameritando con il gioco, con i risultati, con la consapevolezza. Il cammino degli azzurri, porta le inseguitrici a guardare un percorso incredibile che rende difficile crederci. È difficile immaginare un calo, ma bisogna restare concentrati e su questo il Napoli non ha problemi perché ha un allenatore che riesce a tenere sul pezzo la sua rosa, che tra l’altro sta facendo la differenza, perché questi ragazzi che entrano dalla panchina fanno la differenza.”

