Colloquio De Laurentiis-Di Lorenzo: ecco cosa si sarebbero detti

Il quotidiano Il Mattino ha parlato di un colloquio avvenuto tra il difensore Giovanni Di Lorenzo ed il Presidente Aurelio De Laurentiis.

Il difensore e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo avrebbe avuto di recente un colloquio con il Presidente del club Aurelio De Laurentiis. L’edizione odierna de Il Mattino ha riportato qualche retroscena su ciò che i due si sarebbero detti.

Di seguito ecco quanto si legge in merito alla questione:

“Il patron non vuole distrazioni: la settimana scorsa, parlando con Di Lorenzo, ha promesso “un regalo” per lo scudetto che non vuole sia chiamato premio vero e proprio. E la stessa cosa vale per il cammino in Champions: nessun bonus per il passaggio ai quarti, ma ci penserà De Laurentiis alla fine della stagione a riconoscere un premio per i suoi. Proprio Di Lorenzo è uno di quelli che più freme per vedersi allungare il contratto al 2027. Verrà accontentato. Ma deve avere pazienza.”

