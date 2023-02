Zazzaroni: “Juve in Serie B un danno per tutto il calcio italiano”

Ivan Zazzaroni sulla possibile retrocessione della Juventus

La penalità di 15 punti inflitta alla Juventus potrebbe non essere l’unica punizione inflitta ai bianconeri. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulla situazione in casa Juve alla trasmissione “Pressing” in onda su Canale 5.

Queste le sue parole:

“Se la società ha sbagliato deve pagare come è giusto che sia ma l’aria che si respira nel mondo del nostro calcio inizia a farsi pesante. Un’eventuale retrocessione dei bianconeri significherebbe mandare in Serie B il 35% del valore di questo sport in Italia. La Juve probabilmente sarà ulteriormente penalizzata dalle indagini che la riguardano però questo danneggerà economicamente tutto il movimento“.

