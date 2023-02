Ironia su Spalletti durante ’90°minuto’: “Ricorda un po’ quelle scene”

Ironia su Spalletti durante la trasmissione ’90°minuto

Napoli Calcio – Ironia su Spalletti negli studi della RAI durante la trasmissione ’90° minuto’. Il conduttore del programma Marco Lollobrigida, dopo avere ascoltato le parole del tecnico azzurro nella conferenza stampa post partita di Spezia-Napoli, si lascia andare a un paragone ironico verso Spalletti.

Spalletti come Ugo Tognazzi, il paragone alla RAI

La Repubblica oggi in edicola riporta la questione: “Invece Spalletti quando è al meglio e corroborato da una sonora vittoria si lancia in spiegazioni di conferenza stampa che disorientano non poco. Come è successo a La Spezia, il filmato viene mandato a 90° Minuto e in uscita tutti quelli in studio non sanno come commentare. Marco Lollobrigida abbozza: «Non vi ricorda un po’ Ugo Tognazzi in quelle scene famose di Amici Miei?». Si chiamano supercazzole, ma è giusto mantenere in Rai un aplomb superiore”.

