Criscitiello: “Il nostro calcio è morto, l’Italia del pallone non esiste più”

Lo sfogo di Michele Criscitiello

Michele Criscitiello, attraverso un editoriale apparso sul portale sportitalia.com, si è lasciato andare ad uno sfogo sulla situazione attuale del calcio italiano. Ecco quanto pubblicato:

“Sono appena rientrato da Londra. Brighton per la precisione. Grazie a De Zerbi, per due giorni, ho respirato aria di calcio vero. In Italia pensiamo che siamo la serie A, che il mondo ruoti attorno a noi e, invece, basta un’ora e mezza di volo per capire che non siamo nessuno. Non ci calcola nessuno. Il nostro calcio è morto. L’Italia del pallone non esiste più. I centri sportivi non esistono, gli stadi neanche ne parliamo, il marketing non lo sappiamo fare. Brighton non è lo United. Sarebbe il nostro Sassuolo o Cremonese. Arrivano allo stadio due ore prima. Svaligiano lo store, non c’è il paninaro che impuzzolentisce tutto e toglie soldi ai club, non c’è la fila ai parcheggi, la gente non esce dieci minuti prima per evitare il traffico, anzi, dopo la partita resta due ore a mangiare e bere. Il club guadagna prima, durante e dopo. Questo gap non sarà colmato neanche tra dieci anni. Siamo morti ma ci siamo dimenticati di stenderci. Pensiamo solo ai diritti tv ma anche lì, ormai, abbiamo perso appeal. Nessuno si fa un esame di coscienza. Commisso ha perfettamente ragione”.

Fonte immagine in evidenza: pagina ufficiale Facebook Michele Criscitiello

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ziliani: “Serie B ed esclusione dalle coppe, Elkann pronto a disfarsi della Juventus”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Regionali: Fedriga, mia lista valore aggiunto per coalizione