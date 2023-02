Zaniolo, Napoli in pole nel caso in cui dovesse restare alla Roma

Se Nicolò Zaniolo dovesse restare alla Roma, il Napoli potrebbe prenderlo in considerazione come probabile erede di Hirving Lozano.

Roma e Galatasaray sarebbero in trattativa per Nicolò Zaniolo che però avrebbe suscitato anche l’interesse di alcuni club di Serie A, tra cui il Napoli. L’accordo con il club turco non è ancora andato a buon fine, nel caso in cui l’attaccante dovesse restare nel club giallorosso potrebbe essere ceduto a fine stagione. Ed ecco che ci sarebbero più club di Serie A interessati al giocatore, tra cui proprio il Napoli che potrebbe trovare in lui una valida alternativa ad Hirving Lozano.

Ecco cosa scrive in merito l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“In questo senso il Milan resterebbe in prima fila, visto che Paolo Maldini da tempo stravede per l’attaccante, ma occhio naturalmente anche alla Juventus e al Napoli. Il club bianconero, infatti, forse è la società che lo monitora da più tempo, mentre gli azzurri ci pensano come possibile erede di Lozano se, come sembra, il messicano verrà ceduto.”

