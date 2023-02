Napoli, Kvaratskhelia entra nei top 5 d’Europa

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia si trova attualmente tra i giocatori top 5 d’Europa nella classifica di Opta. Il motivo ha a che fare con il numero d reti ed assist segnate fino ad ora. Kvaratskhelia infatti ha realizzato ben 10 reti ed undici assist e sarebbe anche il giocatore più giovane della Top 5.

Ecco quanto riportato:

“Tra i giocatori dei Top 5 Campionati europei, Khvicha Kvaratskhelia è uno dei cinque con almeno 10 o più gol segnati e 10 o più assist (10 e 11); tra quei giocatori è il più giovane (gli altri: Messi, Neymar, Kolo Muani e Gnabry).”

10 – Among the Big-5 European Leagues players, Khvicha #Kvaratskhelia is one of five with at least 10+ goals scored and 10+ assists (10 and 11); among those players, he is the youngest (the others: Messi, Neymar, Kolo Muani and Gnabry). Special.#SpeziaNapoli pic.twitter.com/lwDMKCBNTr

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 5, 2023