I convocati della Roma per la sfida contro il Napoli: in tre out per infortunio

I convocati della Roma

Napoli – I convocati della Roma per la sfida di questa sera contro il Napoli. Poche sorprese nell’elenco giallorosso: out Smalling come annunciato già ieri dallo stesso tecnico Fonseca in conferenza stampa. Il difensore inglese si aggiunge a Veretout e Mkhitaryan, anche loro fuori per causa infortunio.

