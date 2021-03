Napoli, Insigne inarrestabile: nel 2021 è sempre sceso in campo

La Gazzetta dello Sport si concentra sulle ultime prestazioni di Lorenzo Insigne con il suo Napoli.

Lorenzo Insigne ha sempre dimostrato un profondo amore per il Napoli. L’attaccante ha sempre cercato di dare il meglio di sé per onorare la maglia azzurra in campo. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sulle sue ultime gare giocate: ciò che

“Oggi una volta in più ci riproverà, Lorenzo, anche se in questo 2021 ha tirato la corda giocando tutte le partite, con momenti di riposo nulli. E Insigne ci tiene particolarmente a spingere la squadra per mostrarsi sempre più capitano-guida. Per stima in Gattuso che lo ha rilanciato dopo un periodo-no. E per presentarsi all’Europeo da protagonista, lì dove troverà al fianco il suo omonimo Pellegrini, avversario di una notte”.

