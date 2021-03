Napoli, De Laurentiis presentò un’offerta di 22 milioni per El Shaarawy

Il Corriere dello Sport riporta un episodio avvenuto due anni fa, ovvero l’offerta da parte di Aurelio De Laurentiis per il giocatore Stephan El Shaarawy.

Questa sera il Napoli sarà ospite allo Stadio Olimpico di Roma per sfidare i giallorossi in campionato. Entrambe le squadre faranno di tutto per avvicinarsi all’obiettivo che le accomuna: un posto in Champions League. Tra i giocatori della Roma sarà presente anche Stephan El Shaarawy. Il Corriere dello Sport rivela un retroscena che riguarda sia lui sia il Napoli. Secondo il quotidiano, il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe voluto portare El Shaarawy nel club azzurro, ma l’offerta che gli propose fu rifiutata.

Ecco quanto si legge:

“Anche il Napoli però, come si accennava all’inizio, è un avversario che gli stimola qualche ricordo. Due anni fa El Shaarawy, quando non riusciva a trovare l’accordo con la Roma per il rinnovo del contratto, è stato molto vicino a trasferirsi a casa De Laurentiis. A Trigoria venne recapitata un’offerta ufficiale da 22 milioni, che però Monchi valutò e poi respinse. Per la gioia di Stephan che avrebbe lasciato la squadra preferita solo per una proposta irrinunciabile.”

